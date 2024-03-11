Стопроцентного способа нет, но можно существенно снизить риски

11 марта 2024, 08:00101Написать комментарий

С 1 апреля в России вводят новые правила ввоза машин через страны ЕАЭС, исключающие занижение любых таможенных платежей. Этот закон не имеет обратной силы, но у Федеральной таможенной службы нет препятствий для взыскивания разницы в платежах с уже существующих владельцев «серых» машин. При этом под удар попадает последний хозяин автомобиля, даже если махинацию провернул перекуп-частник. Если кто-то сомневается в готовности ФТС «шерстить» автовладельцев, то напрасно: во-первых, об этом прямо заявляли еще летом 2023 года, во-вторых, осенью уже появились требования о доплате разницы в утильсборе (после введения новых правил его взимания). Но это лишь вершина айсберга, потому что разница в утильсборах — не самое существенное. Помимо него есть также сама пошлина, акцизы и НДС. В случае отказа владельца доплачивать разницу у автомобиля приостановят регистрацию в ГИБДД, что исключит возможность использования или дальнейшей продажи. Мы спросили практикующего юриста Льва Воропаева, как определить правильность растаможивания машины и минимизировать риски? Оказалось, это не так-то просто.

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11.03.2024