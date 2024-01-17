Владельцы известного аниме “Наруто” отсудили у алтайской компании 60 тыс. рублей

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Каждый персонаж известного аниме был оценен в 20 тысяч рублей, что значительно ниже изначальных требований, выдвинутых японцами

Арбитражный суд Алтайского края встал на сторону компании “ТВ Токио Корпорейшн” в споре с бийской компанией “Вега”, возникшем из-за персонажей аниме “Наруто”. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

18 декабря, 8:04 На бийскую компанию подали в суд из-за персонажей известного аниме

Японские правообладатели считают, что алтайская фирма незаконно использовала образы персонажей и логотип, связанные с известной франшизой

При этом требования компании из Страны восходящего солнца суд удовлетворил лишь частично. Изначально истец требовал в общей сложности 150 тысяч рублей: по 50 тысяч за каждого персонажа, изображение которых без разрешения со стороны японцев использовали бийчане.

Суд же оценил героев франшизы “Наруто” в 20 тысяч рублей, начислив в итоге 60 тысяч рублей за троих героев. Что, кстати, на сегодняшний день составляет порядка 98,8 тысяч японских йен.

При этом, какое именно использование образов персонажей навлекло гнев японцев, в материалах суда по-прежнему не сказано.

Однако, судя по данным из открытых источников, “Вега” занимается торговлей сразу несколькими категориями товаров: аудио– и видеотехникой, текстильными изделиями и телекоммуникационным оборудованием. Кроме того, в материалах суда упоминаются некие “вещественные доказательства”, что позволяет предположить, что речь может идти о неких “материальных” товарах с изображением персонажей.

Взято отсюда.

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