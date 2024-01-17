Владельцев карт от Сбера обрадовали: можно получить наличными до 20 000 рублей в день

|

16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Сбербанк представил новый сервис для своих клиентов, которым являются владельцы банковских карт, также известный как крупнейшая российская финансовая организация, сообщает KONKURENT.RU.

Теперь россияне могут получить наличными до 20 тыс. руб. в день, снимая деньги с собственного счета. Больше не нужно искать банкомат, так как у клиентов Сбербанка есть удобная возможность получить свои средства наличкой на кассе магазина, участвующего в данной программе.

При проведении данных операций не предусмотрено взимание комиссии. Размер максимальной суммы, которую можно снять за раз со своего счета данным способом, составляет 5 тысяч рублей, а с помощью кассы торговой точки можно обналичить до 20 тысяч рублей ежедневно.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости горняк