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Владелец самолета, упавшего около Старобелокурихи, отделался штрафом в 30 тысяч руб

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Владелец самолета, упавшего около Старобелокурихи, отделался штрафом в 30 тысяч руб

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Владелец воздушного судна, который также был командиром борта, совершая левый вираж, допустил столкновение самолета с землей

В Алтайском крае рассмотрели уголовное дело против жителя Мариинска Кемеровской области, которого обвиняли в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Суд установил, что в январе 2022 года обвиняемый на своем легкомоторном самолете “Аэропракт-22” проводил экскурсионный полет с пассажиром на борту. В районе села Старобелокуриха он совершил разворот и его воздушное судно врезалось в землю.

В результате ЧП пассажир самолета получил травмы.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении штрафа подсудимому, поскольку его статья относится к преступлениям небольшой тяжести.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и прекратил уголовное дело, обязав обвиняемого выплатить 30 тысяч рублей штрафа. Зампрокурора Алтайского района не согласился с таким вердиктом и подал представление о его отмене. Однако решение оставили без изменений.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, что легкомоторный самолет разбился на аэродроме возле села Старобелокуриха утром 14 января. Судно рухнуло практически сразу после взлета. Позже стало известно, что у владельца борта не было разрешения на оказания платных услуг перевозки.

Взято отсюда.

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