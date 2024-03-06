Владелец самолета, упавшего около Старобелокурихи в 2022-м, получил штраф

В январе 2022 года обвиняемый на легкомоторном самолете проводил экскурсионный полет с пассажиром на борту и нарушил правила безопасности

В Алтайском крае рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Мариинска Кемеровской области, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Судом установлено, что в январе 2022 года обвиняемый на принадлежащем ему легкомоторном самолете «Аэропракт-22» проводил экскурсионный полет с пассажиром на борту. В районе села Старобелокуриха Алтайского района он совершил разворот, и самолет врезался в землю. В результате пассажир получил травмы.

На основании того, что совершенное преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Мировой судья ходатайство следователя удовлетворил и назначил обвиняемому судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Заместитель прокурора Алтайского района не согласился с постановлением и подал представление о его отмене, однако Алтайский районный суд оставил его без изменений.

Постановление вступило в законную силу.

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