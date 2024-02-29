Владимир Путин 29 февраля выступит с посланием Федеральному собранию

Речь президента продлится примерно час

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 февраля, выступит с посланием Федеральному собранию – уже 19-м по счету.

По оценке экспертов, на нем глава государства представит предвыборную программу и стратегический план развития страны. Не исключают политологи и сюрпризы в выступлении российского лидера.

Ориентировочно, Путин выйдет на трибуну в московском Гостином Дворе в 16:00 по алтайскому времени. Продлится речь примерно час.

Выступление в прямом эфире покажут федеральные телеканалы. Также текстовую трансляцию будет вести amic.ru.

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