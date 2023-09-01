Президент считает, что от такого понятия следует уходить, развиваясь по широкому кругу вопросов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете. Как сообщает РИА Новости, в ходе открытого урока глава государства заявил, что в образовании важны все предметы — они развивают человека, вне зависимости от того, любимые они или нет.

Глава государства отметил, что некоторые люди стремятся к гуманитарным предметам, мечтая стать журналистами, переводчиками или историками, не желая заниматься математикой, физикой и химией. Другие же наоборот, могут не интересоваться гуманитарными науками, считая, что они не пригодятся им в профессиональной жизни. Такой подход Путин считает неверным.

Президент подчеркнул, что знания из разных областей формируют личность, характер и мировоззрение.

“Дают такие навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни, ну, скажем, будущий литератор, журналист, лингвист, занимаясь математикой, он формирует навыки логического мышления, он учится считать в широком смысле этого слова… Вот эти навыки логического мышления, они важны в любом виде деятельности”, — сказал Путин.

Глава государства считает, что люди должны постоянно работать над собой, стремиться к обучению и дополнительному образованию. По мнению Путина, целесообразно уходить от понятия любимого или нелюбимого предмета, а пытаться развиваться по широкому кругу вопросов, при этом углубляясь в конкретную дисциплину.

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