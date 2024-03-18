Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов

Действующий президент России Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал на президентских выборах 87,28% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов. Далее следует кандидат от партии “Новые люди” Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, за него было отдано 3,20% голосов.

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