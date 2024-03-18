реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов

Действующий президент России Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал на президентских выборах 87,28% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов. Далее следует кандидат от партии “Новые люди” Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, за него было отдано 3,20% голосов.

погода на сегодня , погода по часам ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Хоккеист «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели Национальной…

В Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции…

Росгвардейцы нейтрализовали БПЛА, пытавшиеся атаковать Белгородскую область

Росгвардейцы нейтрализовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и квадрокоптеры, которыми Вооруженные…

Тренер «Авангарда» Кравец о разгроме от «Локомотива»: оцениваю игру на кол

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что его команда…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp