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Владимир Путин наградил жителей Алтайского края орденами и почетными званиями

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Владимир Путин наградил жителей Алтайского края орденами и почетными званиями

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент подписал указ о награждении многодетных семей, работников РЖД, а также учительницы из школы Романовского района

Президент России Владимир Путин отметил заслуги жителей Алтайского края государственными наградами. Указ он подписал 14 марта. Подробнее о награжденных рассказали в пресс-службе правительства региона.

Валентина и Яков Фризен из Немецкого национального района, а также Людмила и Сергей Швецовы из Локтевского района удостоились ордена “Родительская слава”. Семья Фризен воспитывает 15 детей, у Швецовых — 11. Юлия и Валерий Шушаковы из Бийска получили медаль ордена “Родительская слава” за воспитание пятерых детей.

Взято отсюда

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