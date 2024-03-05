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Сергей Герасимов до работы в Брянской области занимал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области

Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН России по Алтайскому краю Сергея Герасимова, сообщается на сайте ФСИН. Указ подписан 29 февраля.

Полковник внутренней службы Сергей Герасимов с октября 2020 года занимал должность начальника УФСИН России по Брянской области.

Сергей Герасимов Фото: fsin.gov.ru

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении бывшего начальника краевого УФСИН Валерия Усачева на должность заместителя правительства края.

С 10 ноября 2023 года врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю был Дмитрий Лапшин.

Сергей Герасимов родился в деревне Богданово Омской области в 1972 году. В уголовно-исполнительной системе начал в 1995 году младшим инспектором группы надзора ИТК-10 и прошел все ступени службы от младшего инспектора, начальника отряда, старшего оперуполномоченного, начальника колонии до заместителя начальника управления.

Служил в органах ФСИН России Томской, Омской, Калужской, Курской областей. Окончил Кузбасский филиал Владимирского юридического института Минюста России по специальности “юриспруденция” и академию ФСИН России по специальности “государственное и муниципальное управление”.



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