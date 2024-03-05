реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Владимир Путин назначил нового начальника алтайского УФСИН

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Владимир Путин назначил нового начальника алтайского УФСИН

Кресло руководителя. Назначение. Вакансия Фото: pexels

Сергей Герасимов до работы в Брянской области занимал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области

Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН России по Алтайскому краю Сергея Герасимова, сообщается на сайте ФСИН. Указ подписан 29 февраля.

Полковник внутренней службы Сергей Герасимов с октября 2020 года занимал должность начальника УФСИН России по Брянской области.

Владимир Путин назначил нового начальника алтайского УФСИН

Сергей Герасимов Фото: fsin.gov.ru

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении бывшего начальника краевого УФСИН Валерия Усачева на должность заместителя правительства края.

С 10 ноября 2023 года врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю был Дмитрий Лапшин.

Сергей Герасимов родился в деревне Богданово Омской области в 1972 году. В уголовно-исполнительной системе начал в 1995 году младшим инспектором группы надзора ИТК-10 и прошел все ступени службы от младшего инспектора, начальника отряда, старшего оперуполномоченного, начальника колонии до заместителя начальника управления.

Служил в органах ФСИН России Томской, Омской, Калужской, Курской областей. Окончил Кузбасский филиал Владимирского юридического института Минюста России по специальности “юриспруденция” и академию ФСИН России по специальности “государственное и муниципальное управление”.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

«Те, кто забывает родной город, — засранцы». Арсений Бородин — о Барнауле, алкоголизме, «Челси» и гонорарах

Любимец девочек из 2000-х дал эксклюзивное интервью NGS22.RU 5 марта…

Узнать больше

«Он не мог совершить суицид»: в Волгограде мать вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына, чтобы узнать причину его смерти

Родным выдали справку с одной версией гибели, а военкомат получил…

Узнать больше

Женщины, завидуйте! Сибиряк привел в квартиру лошадь, чтобы впечатлить жену

Или не завидуйте — в конце концов мужчину задержала полиция…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp