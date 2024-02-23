Владимир Путин назвал причину низкой рождаемости в России

22 февраля Президент России Владимир Путин, будучи в Казани, обратил внимание на проблему низкой рождаемости в стране.

По его словам, иногда причиной этого становится рост благосостояния граждан, сообщает «ТАСС» .

«По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается – и Татарстан не исключение», – сказал Владимир Путин.

Также Президент обратился с благодарностью к сотрудникам нового перинатального центра в Казани. Он подчеркнул, что в России исторически низкий уровень детской смертности.

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Взято отсюда.

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