Владимир Путин: «Необходимо формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии»

В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что необходимо в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии.

«Мы стремимся к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними», — отметил Владимир Путин.

По словам президента в 2028 году страны БРИКС, с учетом государств, которые недавно стали членами этого объединения, будут создавать около 37 процентов глобального ВВП, тогда как показатель «Группы семи» опустится ниже 28 процентов.

«Эти цифры очень убедительные, ведь еще 10–15 лет назад ситуация была совершенно другой. Доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности «большой семерки» в 1992 году была 45,7 процента, а БРИКС, даже без учета расширения (в 1992 году этой организации не было, но страны БРИКС) – только 16,5, а в 2022-м уже «семерка» – 30,3 процента, а БРИКС – 31,5 процента. К 2028 году ситуация еще больше поменяется в сторону БРИКС – будет 36,6 процента, для «семерки» прогноз на 2028 году – 27,8. Никуда от этого не деться, это объективная реальность, так и будет, что бы ни происходило, в том числе даже на Украине», — пообещал президент.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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