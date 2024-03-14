Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне трехдневного голосования

Президент Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам, сообщает РИА Новости.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам Президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность выборов», – сказал Путин в эфире Первого канала.

Президент назвал выборы крайне важным событием. «Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – добавил он.

Напомним, Совет Федерации назначил выборы Президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Фото: сайт Кремля.