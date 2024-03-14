реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне трехдневного голосования

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне трехдневного голосования

Президент Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам, сообщает РИА Новости.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам Президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность выборов», – сказал Путин в эфире Первого канала.

Президент назвал выборы крайне важным событием. «Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – добавил он.

Напомним, Совет Федерации назначил выборы Президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Фото: сайт Кремля.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , банкфакс алтай новости ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Один…

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища…

Запорожскую АЭС. Архивное фото Украинские войска попытались атаковать объект критической…

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до…

Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024 Число пострадавших…

В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp