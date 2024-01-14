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Владимир Путин отменил визит в Якутию из-за погоды

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Владимир Путин отменил визит в Якутию из-за погоды

Владимир Путин на отдыхе в тайге Фото: kremlin.ru

Глава государства планировал пообщаться с людьми, посетить музыкальную школу, обговорить решение насущных вопросов, но поездке помешала погода

Президент России Владимир Путин должен был прилететь в Якутию в плане поездки по Дальнему Востоку, но из-за нелетной погоды визит пришлось отложить, пишет ТАСС.

Глава государства рассчитывает все же посетить Якутию весной или летом.

“Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана”, — рассказал Путин журналистам.

По его словам, в Якутии он планировал зайти в музыкальную школу, послушать людей, поискать проблемные точки и решение этих вопросов.

Ранее, 10 января, Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Там он прокатился на снегоходе по зимнику.

Взято отсюда

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