Владимир Путин поддержал идею отмечать в России День томата

С инициативой проводить такой праздник выступили сотрудники одного из агропредприятий Ставрополья.

Источник фото: Катунь 24

Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками одного из агропредприятий Ставрополья поддержал инициативу о новом празднике — Дне томата. Такую идею высказали работники, выращивающие овощ.

«Идея сама замечательная, классная. У нас, по-моему, еще нет такого», — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства уточнил, не будут ли гости праздника кидаться во время этого праздника томатами. Авторы инициативы заверили, что не будут.

Идею также поддержал министр сельского хозяйства России. Аграрное ведомство поможет с организацией праздника.

Взято отсюда.

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