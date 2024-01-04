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Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России – Китая

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Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России - Китая

Президент подписал распоряжение о проведении Годов культуры РФ – КНР в 2024-2025 годах

Владимир Путин президент России, подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России – Китая, сообщает РИА Новости. Распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

“В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024-2025 годах Годы культуры России – Китая”, – говорится в документе.

Правительству РФ поручено утвердить состав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимую помощь в работе этого комитета.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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