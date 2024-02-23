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Владимир Путин полетал на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М

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Владимир Путин полетал на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М

Президент порекомендовал принять самолет в состав ВС РФ

Владимир Путин завершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М и поделился впечатлениями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Сверхзвуковой бомбардировщик “Илья Муромец” приземлился на полосу Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Президент пробыл в воздухе 30 минут. Предполетная подготовка заняла около 45 минут.

Путин рассказал, что от полета у него остались хорошие впечатления. По словам президента, Ту-160М – отличная, надежная техника, ее можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства поднялся на борт самолета в ходе визита на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

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Взято отсюда

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