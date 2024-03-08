Владимир Путин помиловал 52 осужденные женщины

При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщает РИА Новости. При принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности.

На сайте Кремля отмечено, что в их числе те, чьи родственники участвуют в СВО.

“Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции”, – говорится в сообщении.

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