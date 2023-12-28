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Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

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Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

Премия «Наставник года» может появиться в России для поощрения наставников в разных сферах. С таким предложением выступил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника».

«Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия «За наставничество». Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года». Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы», – сказал Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно, так как наряду с моральными должны существовать и материальные инструменты поощрения такого значимого для страны труда.

«Нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве, а от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счете зависит и судьба нашей Родины», – добавил он.

Перед началом заседания Госсовета Президент осмотрел тематическую выставку, посвященную ключевым мероприятиям и событиям Года педагога и наставника. В частности, ему рассказали о всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» и о работе по подготовке кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Источник:  Минпросвещения России

Взято отсюда.

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