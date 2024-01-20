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Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

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Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

Владимир Путин Фото: Кадр видео Rutube

В 2023 году глава государства поучаствовал в крещенских купаниях в Подмосковье. Где он окунался в этом году, не сообщается

Президент России Владимир Путин в ночь с 18 на 19 января принял участие в крещенских купаниях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос, окунался ли президент в прорубь, представитель Кремля сказал: “Да, традиционно он это делал по случаю Крещения”.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.

Кремль впервые сообщил о том, что Путин окунулся в прорубь, в 2018 году. По словам Пескова, президент следовал этой традиции и ранее, но делал это в непубличной, спокойной обстановке.

Взято отсюда

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