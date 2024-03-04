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Владимир Путин присвоил алтайскому врачу Александру Лазареву почетное звание

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Владимир Путин присвоил алтайскому врачу Александру Лазареву почетное звание

Алтайский врач, депутат АКЗС Александр Лазарев удостоен почетного звания

Александр Лазарев – доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению удостоен звания заслуженного изобретателя РФ, сообщает “Толк”.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

“За многолетнюю плодотворную научную и изобретательскую деятельность по внедрению в медицинскую практику современных технологий лечения онкологических заболеваний присвоить почетное звание”, – говорится в сообщении.

Отметим, что алтайский врач Александр Лазарев стал первым в стране онкологом, который получил три главные профессиональные награды: медаль имени Трапезникова, золотую медаль имени Блохина и медаль профессора Петрова “За выдающиеся заслуги в онкологии”.

Александр Лазарев родился 21 августа 1947 г. в с. Шипуново Шипуновского района. В 1969 г. поступил на лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института (АГМИ). Работал в Алтайском краевом онкологическом диспансере. В 1978 г. стал заместителем главного врача Краевого онкологического диспансера по лечебной работе. С 1994 г. по настоящее время – директор научно-практического объединения “Алтайский онкологический центр”. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Лазареву присвоено звание “Заслуженный врач РФ” (1995). Почетный гражданин Барнаула (1997).

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