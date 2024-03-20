Владимир Путин провел встречу с Вячеславом Володиным и руководителями фракций

В ходе встречи обсуждалась реализация Послания Президента Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба Государственной Думы. Главное — это народосбережение, помощь нашим семьям, стимулирование демографии, воспитание молодого поколения, сказал Президент РФ Владимир Путин, открывая встречу. «Все это можно делать только на основе развития экономики. Это база развития страны, технологического суверенитета, социального развития. Это всегда вызывает споры у партий в парламенте: что нужно сделать и как добиваться решения задач социального развития», — сказал Президент. Также он обратил внимание на то, что важнейшими остаются вопросы укрепления безопасности и обороноспособности страны. Кроме того, глава государства назвал важным направлением работы развитие потенциала субъектов РФ, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов и сельских территорий. Владимир Путин отметил, что надеется в ближайшие годы работать с парламентскими фракциями так же конструктивно, как во время избирательной кампании. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы на протяжении следующих лет работали так же конструктивно, как проходила избирательная кампания», — сказал глава государства. Владимир Путин напомнил, что в обновленной Конституции закреплены полномочия Госдумы по формированию высшего Правительства РФ: депутаты будут утверждать не только Председателя Правительства и его заместителей, но и министров гражданского блока. «Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела, прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным деловым качествам, по их способностям решать задачи, на пороге решения которых стоит страна», — обратился Владимир Путин к руководителям фракций. «Мы в рабочих дискуссиях конструктивных найдем ответы на все эти вопросы», — выразил надежду он. «Победа всех граждан России» «Сегодня у нас было первое заседание Государственной Думы после прошедших выборов, и все депутаты, независимо от фракционной, партийной принадлежности, просили передать слова поздравления. Восприятие итогов выборов, вашей победы — как победа всех граждан воспринимается», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Нас эти выборы не разъединили, не внесли напряжение — они, наоборот, консолидировали. Это впервые, пожалуй», — добавил председатель. Он подчеркнул, что «в повестке Государственной Думы безусловный приоритет — реализация Послания Президента». Также Вячеслав Володин передал главе государства поздравления с победой на выборах от парламентской делегации Республики Сербской (Босния и Герцеговина). «У нас сегодня была делегация парламента Республики Сербской, мы подписали соглашение о сотрудничестве. Выступал председатель парламента, они тоже поздравляли. Для них победа на выборах Владимира Владимировича Путина — это возможность построения многополярного и справедливого мира», — заявил председатель Госдумы. Вячеслав Володин напомнил, что в России, в отличие от тех же США, благодаря Владимиру Путину выстроена демократическая политическая система. «У нас бы не было такой конструктивной обстановки, если бы не ваше решение, не ваше желание сделать все для того, чтобы у нас демократия была не нарисованная, как в ряде западных стран и в Соединенных Штатах Америки, не для декорации, а она чтобы была неотъемлемой частью нашего общества», — сказал он. «Если брать Соединенные Штаты Америки, там у них в принципе узурпация власти и лишение граждан прав двумя партиями, которые на протяжении уже более 100 лет никого близко не подпускают к власти. Поэтому там нет демократии, они нас пытаются поучать, хотя сами далеки от этого», — заключил Вячеслав Володин. Предложения фракций Руководители фракций поздравили Владимира Путина с избранием на пост Президента РФ. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов согласился с Владимиром Путиным, что народосбережение на сегодняшний день является одной из важнейших задач. «Вопросы ЖКХ и миграции стали вопросами номер один», — также заявил Геннадий Зюганов, озвучив соответствующие предложения фракции. Кроме того, он просил Президента РФ поддержать законопроект о госрегулировании цен. «Резко повысился КПД ответственности министров после внесения этой нормы в Конституцию», — отметил руководитель фракции КПРФ. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на встрече с Президентом заявил, что для партии и фракции Послание Федеральному Собранию является программой действий. «Послание было адресовано всему народу. Мы отработали все предложения. В работе 80 законопроектов, из которых 47 — в стадии подготовки ко второму чтению», — сообщил Владимир Васильев. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов напомнил, что президентские выборы проходили в беспрецедентных условиях. «Мы видели и давление коллективного Запада, и военное вмешательство украинских нацистов. Но наших людей не запугать. Люди мужественно шли на выборы, понимая, что выбирают будущее нашей страны», — сказал парламентарий. Сергей Миронов выступил с инициативой официально признать факт геноцида многонационального советского народа со стороны фашистской Германии. Также руководитель фракции выразил надежду, что совместно с Правительством будут разработаны новые параметры налоговой системы. «Прогрессивная шкала НДФЛ, безусловно, нужна», — добавил он. Еще одно предложение Сергея Миронова — отказаться от института двойного гражданства. «Пускай определяются: Родина должна быть одна», — заявил парламентарий. По словам руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, всем политическим силам необходимо сплотиться и плечом к плечу сделать все, чтобы «специальная военная операция завершилась победой русского оружия». Леонид Слуцкий поддержал предложения Владимира Путина по улучшению демографической ситуации. «Мы должны снова стать страной многодетных семей», — сказал он. Так, в частности, во фракции считают правильным восстановить ясельные группы, чтобы молодые мамы могли совмещать заботу о детях с карьерой. Среди других предложений, озвученных руководителем фракции ЛДПР, — снижение ипотечной ставки для жителей села, чтобы молодежь оставалась дома, а также возвращение к распределению студентов медицинских вузов и колледжей. Также Леонид Слуцкий предложил присваивать статус ветеранов боевых действий военкорам. Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев озвучил ряд фракционных инициатив по поддержке предпринимательского сообщества и снижению нагрузки на бизнес. «Предприниматели чувствуют, что они работают на общее дело — не только на экономическом фронте. Для них важно, что идет борьба за будущее России», — сказал Алексей Нечаев, отметив, что российский бизнес активно помогает и бойцам на фронте, и новым регионам, и волонтерским проектам. «Люди нацелены на деятельный патриотизм», — уверен руководитель фракции. Он поддержал инициативу Президента РФ по развитию кадрового потенциала, в частности выступив с идеей совершенствования системы онлайн-образования, чтобы граждане имели возможность быстро осваивать новые специальности и быть более востребованными на рынке труда.