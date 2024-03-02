Владимир Путин: «Верю в будущее России!»

29 февраля президент выступил с Посланием Федеральному Собранию, в котором дал подробный прогноз развития России на ближайшие шесть лет.

Всё для победы

Владимир Путин отметил, что наша страна научилась отвечать на самые сложные вызовы.

– В этом году – десять лет легендарной «русской весне». Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем, – сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что вся экономика, а это индустриальная, технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость. Миллионы людей объединили акция «Мы вместе» и проект Общероссийского народного фронта «Всё для победы!». Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи.

– Хочу отметить работу фонда «Защитники Отечества», усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, – сказал глава государства.

Он также выразил признательность парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов, поскольку политическая система России – одна из опор суверенитета страны.

– Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно. Но они просчитались: столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа, – отметил президент.

Мировое большинство

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии.

По словам президента, в 2028 году страны БРИКС, с учетом государств, которые недавно стали членами этого объединения, будут создавать около 37 процентов глобального ВВП, тогда как показатель «Группы семи» опустится ниже 28 процентов.

– Эти цифры очень убедительные, ведь еще 10–15 лет назад ситуация была совершенно другой. Доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности «большой семерки» в 1992 году была 45,7 процента, а БРИКС, даже без учета расширения, – только 16,5. В 2022-м «большая семерка» показала 30,3 процента, а БРИКС – 31,5 процента. Это объективная реальность, так и будет, что бы ни происходило, в том числе на Украине, – пообещал президент.

Новые нацпроекты

В стране появится пять новых нацпроектов: «Семья», «Молодёжь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Особое внимание в нацпроекте «Семья» уделено многодетным семьям.

– Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, – подчеркнул глава государства.

Президент РФ пообещал дополнительно помочь субъектам Федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. До конца 2030 года 39 регионам направят не менее 75 миллиардов рублей. Средства начнут поступать со следующего года.

Президент предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года.

– В семьях, где растет много детей, много и забот. Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка, – сказал глава государства.

Также он предложил продлить программу материнского капитала на следующие 6 лет.

Президент также предложил запустить новый национальный проект – «Молодёжь России». По его словам, это проект о будущем и для будущего нашей страны. Большое внимание Владимир Путин уделил кадровой политике. В 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте от 20 до 24 лет.

– Важно, чтобы эти ребята стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект «Кадры», – отметил Владимир Путин.

Во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята с 6-го класса знакомятся с разными специальностями. Успешно реализуется проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы распространят на всю систему среднего профобразования. На ремонт и оснащение учреждений среднего профессионального образования в течение шести лет направят 120 миллиардов рублей. Также выделят дополнительно 124 миллиарда рублей на капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов. До 2030 года построят 25 университетских кампусов. На эти цели предусмотрено 400 миллиардов рублей.

Также президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос повышения зарплаты преподавателям, которые ведут фундаментальные предметы. С 1 сентября 2024 года конкретные решения уже начнут внедрять в пилотном режиме.

Наука и экономика

По словам президента, отечественная научная инфраструктура – мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ.

Он предложил более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до двух процентов ВВП к 2030 году, чтобы войти в число ведущих научных держав мира. При этом существенно должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса – не менее чем вдвое к 2030 году.

– Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности. Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого, неэнергетического экспорта – не менее чем на две трети, – поставил задачу перед правительством Владимир Путин.

Он отметил, что 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира.

Для увеличения эффективности, перевооружения производств продолжат создавать передовые инженерные школы на базе вузов. К 2030 году по стране будет развернута сеть из 100 таких центров, которые будут готовить специалистов высшей квалификации и предлагать оригинальные технические решения, причем в самых разных областях.

За последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2022 годом. Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысячи новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. За шесть лет дополнительно направят из федерального бюджета 120 миллиардов рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКРов, а также на расширение промышленной ипотеки.

На 300 миллиардов рублей пополнится Фонд развития промышленности.

Продолжится развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по технологическим приоритетам. До 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок. Они должны формировать точки роста по всей территории страны, стимулировать капиталовложения. К 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70 процентов.

Малый бизнес

Отдельно глава государства коснулся роли малого и среднего бизнеса в экономике страны. Сегодня его доля в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм, IT, превышает 21 процент. Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрированы один миллион 200 тысяч новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса.

Это самый высокий показатель за последние пять лет. За 2023 год на 20 процентов выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч.

– Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП. Не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают, – отметил Владимир Путин.

Он дал поручение правительству продумать механизмы налоговой амнистии некрупных компаний, а также поручил предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с «упрощенки» на общий порядок налогообложения.

Также он предложил предоставить некрупному бизнесу специальное право – раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.

Особо президент отметил успехи малого и среднего бизнеса на селе, в агропромышленном комплексе.

В регионы

Глава государства отметил, что необходимо списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Владимир Путин предложил средства, которые возвращаются в федеральный бюджет по инфраструктурным кредитам, вновь вкладывать в развитие регионов. Он пообещал, что с 2025 года портфель инфраструктурных кредитов субъектам Федерации подрастет не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.

До 2030 года продлят всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В целом по России за шесть лет благоустроят более 30 тысяч общественных пространств. На эти цели направят 360 миллиардов рублей.

Президент предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России на ближайшие 20 лет. К 2030 году по всей стране планируют привести в порядок не менее тысячи объектов.

По аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор» запустят с 2025 года программу «Земский работник культуры».

Правительство должно предусмотреть особые условия семейной ипотеки для малых городов, а также для тех регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объеме или их вообще нет. Также президент предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья.

С учетом современных экологических стандартов будут развивать общественный транспорт, снижать его возраст. Что касается улучшения экологии, то президент поставил задачу до 2030 года вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. В целом, по всей России продолжат ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Задача к 2030 году – сортировать все, что подлежит сортировке, все твердые отходы, и не менее четверти из них использовать вторично.

Обязательно продолжится восстановление лесов, парков, садов, в том числе вокруг агломераций и промышленных центров.

В предстоящие годы особый акцент сделают на развитии региональных дорог. Более доступными обещают сделать авиаперелеты. За шесть лет планируют провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети аэропортовой сети России.

Предстоит обновить и воздушный парк авиакомпаний за счет собственных, отечественных самолетов. Создается сеть высокоскоростных железных дорог. Будет модернизирована и опорная сеть внутренних водных путей.

Время героев

Уделил большое внимание в своем выступлении президент участникам специальной военной операции.

– Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты, – отметил Владимир Путин.

Он также сообщил, что с 1 марта 2024 года ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы «Время героев». Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. В перспективе подобные программы расширят. Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах.

Комментарии

Новые возможности для региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил:

– Много внимания уделено президентом повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что очень актуально для нашего региона. Например, новая программа «Земский работник культуры», которая будет запущена в стране по аналогии с «Земским доктором (фельдшером)». Все эти и многие другие озвученные сегодня вопросы уже сейчас – приоритеты нашей работы в Алтайском крае.

Объявленные сегодня нацпроекты, среди которых «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры», «Экономика данных» и другие, позволят нам планомерно и поступательно двигаться дальше. Запрос на это сохраняется и у жителей нашего края, и у жителей страны в целом.

По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах.

В помощь бюджетникам

Председатель АКЗС Александр Романенко рассказал о предстоящей работе в нашем регионе по итогам выступления президента.

– Представлен подробный анализ деятельности правительства, президента в сегодняшних непростых международных условиях. Также прозвучал анализ международной обстановки, – рассказал спикер.

Александр Романенко отметил, что для Алтайского края существенный блок работы будет связан с демографией и поддержкой многодетных семей.

– Для нашего региона, где действительно низкие демографические показатели, будут выделены дополнительные федеральные средства. Сегодня были обозначены большие вопросы, связанные с продолжением работы по развитию бюджетной сферы, здравоохранения, образования, культуры. В этой части для нас замечательно, что программа ремонта школ и детских садов с 2025 года будет носить еще более объемный и предметный характер и должна полностью завершиться к 2030 году, – оценил он.

Судьбоносное Послание

Депутат Государственной Думы Иван Лоор подчеркнул:

– Речь идет о целом пакете новых инициатив. Проекты повышения производительности труда, промышленная ипотека, кредитные каникулы для бизнеса, минимизация проверок, развитие туризма (среди приоритетных территорий Владимир Путин назвал и Алтай). Остановился президент и на развитии агропромышленного комплекса, поблагодарив аграриев страны за впечатляющие результаты их нелегкого труда.

Беспрецедентно предложение президента – списать две трети бюджетных кредитов регионам, направив высвободившиеся средства на их дальнейшее развитие. Введение программы «Земский работник культуры» с соответствующей финансовой поддержкой, выплат за классное руководство на малых территориях, строительство новых спортивных объектов для занятий спортом целыми семьями, региональных дорог говорит о том, что многие чаяния людей были основательно проработаны, прежде чем оформились в конкретные инициативы.

Семья – это главное

Ирина Яковенко, руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики»:

– Впечатлили озвученные президентом цифры, особенно касающиеся постройки и капитального ремонта школ, детских садов. Меня, как многодетную маму, это очень впечатляет.

После такого послания вера в будущее крепнет, чувствуется опора под ногами.

Национальный проект «Семья» – это революционная мера. Сложившийся в нашей стране образ не всегда благополучной многодетной семьи уже разрушается, а благодаря реализации нового национального проекта многодетная семья в России точно не будет семьей, в которой кто-то несчастен, кому-то чего-то не хватает. Я думаю, что как раз многодетная семья – это будущее России. Повторюсь, что я многодетная мама, у многих моих подруг многодетные семьи. И, честно говоря, после всех озвученных мер поддержки задумываюсь о четвертом ребенке. Моему старшему ребенку 19 лет, но тогда я даже подумать не могла о такой социальной защите, какая есть сейчас у российских семей.

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Взято отсюда.

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