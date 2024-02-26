Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Этим же документом признается утратившим силу указ президента от 5 июня 2020 года “О военно-административном делении РФ”

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ленинградский военный округ утверждается в административных границах республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Московский военный округ определяется в границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, и Москвы.

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