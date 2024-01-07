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Владимир Путин встретил Рождество в церкви с семьями погибших военных

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Владимир Путин встретил Рождество в церкви с семьями погибших военных

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на Рождество пригласил семьи погибших героев СВО на праздничный ужин, а потом вместе с ними посетил праздничное богослужение

Владимир Путин встретил Рождество Христово в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Вместе с ним на богослужении находились семьи погибших в ходе СВО, сообщил корреспондент РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в канун Рождества пригласил семьи военных, погибших в ходе СВО, на праздничный ужин. Об этом напоминают “Известия”.

“Интерфакс” отмечает , что Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

Владимир Путин также поздравил православных россиян с Рождеством. Президент отметил, что этот праздник объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

Также Путин заявил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный вклад в сбережение исторического, культурного наследия, укрепление института семьи.

И, конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев — участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии“, — отметил Путин.

Взято отсюда.

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