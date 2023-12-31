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Владимир Путин выступил с новогодним обращением к стране

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Владимир Путин выступил с новогодним обращением к стране

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В речи президента красной нитью прошла мысль, что сила страны в ее единстве. Обращение по времени заняло почти 4 минуты

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным новогодним поздравлением к жителям страны, пишет ТАСС. Первыми его увидели на Камчатке и Чукотке, где новый год уже наступил.

Глава государства говорил о том, что в 2023 году Россия отстаивала свои интересы и ценности, а работа на общее благо сплотила общество. Он считает, что россияне едины в помыслах, труде и в бою.

Путин пожелал всем российским семьям всего самого доброго и отдельно поблагодарил бойцов СВО.

Взято отсюда

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