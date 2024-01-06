Владимир Семенов оценил успехи алтайской промышленности в 2023 году

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов рассказал, как развивалась промышленность Алтайского края в 2023 году. «Этот год, безусловно, был для Алтайского края успешным. Статистика за девять месяцев показывает рост к прошлому году 107%, что очень хорошие цифры. По СФО рост чуть меньше 100%, в целом по стране – 103%. Это говорит о том, что у нас промышленность развивается эффективно и энергично. Это связано и с СВО, и с импортозамещением, и с потребностью в новых товарах и услугах взамен тех, что ушли с рынка», – сказал Владимир Семенов. По словам председателя комитета, многим лидерам отрасли в прошлом году удалось запустить инвестиционные проекты. Так, компания «Сибирь-Полиметаллы» реализует инвестпроект стоимостью почти 40 млрд рублей, Барнаульский меланжевый комбинат – проект стоимостью 15 млрд рублей. Алтайский завод прецизионных изделий, у которого стоит задача в несколько раз увеличить производство, реализует инвестпроект размером 3 млрд рублей. Барнаултрансмаш вложил 4 млрд рублей в переоснащение, Бийский олеумный завод – 15 млрд рублей. Объем инвестиционных вложений по статистике за 10 месяцев 2023 года вырос в 1,6 раза по сравнению с 2022 годом. «Произошел хороший рост зарплат в промышленности. Думаю, средняя зарплата по статистике составит без малого 50 тысяч рублей. Есть и сложности – кадров не хватает, причем этот дисбаланс с нами на долгие годы. Поэтому надо вкладывать средства в автоматизацию производства. Это позволит высвободить рабочие руки, сделать продукцию конкурентной, увеличить заработную плату. Производительность труда становится задачей номер один в промышленности. Поэтому, по моему мнению, стоит пересмотреть некоторые государственные стимулирующие инструменты, заниматься не созданием новых рабочих мест, а повышением эффективности производства», – подчеркнул Владимир Семенов. В 2023 году по вопросам ведения профильного комитета АКЗС был принят ряд законов, направленных на поддержку промышленности и предпринимательства. Так, при принятии закона о краевом бюджете на 2024 год комитет внес поправку об увеличении средств, которые пойдут на поддержку алтайской промышленности – с 200 до 240 млн рублей. Они будут направлены на компенсацию части затрат компаний на приобретение оборудования. Также был продлен срок действия закона, который позволяет предпринимателям-новичкам, работающим по упрощенной системе налогообложения, иметь ставку 0%, – так называемые налоговые каникулы. «Мы добавили туда несколько новых направлений – ИТ, производство беспилотников, спортивная сфера. Это эффективная мера поддержки для тех, кто собирается начать бизнес», – отметил Владимир Семенов. В 2023 году был пересмотрен закон о патентной системе налогообложения, поскольку ставки патента не отражали реальной картины ведения бизнеса. «Патент – это востребованная форма ведения отчетности, его главная задача – упрощение бизнеса. На сегодня в крае 18 тысяч предпринимателей приобрели порядка 28 тысяч патентов. Новые ставки начнут действовать в 2024 году, по итогам первого квартала мы оценим его работу», – сказал председатель комитета.