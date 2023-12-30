Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода, при котором погибли 10 человек

По поручению президента в город выехала бригада Минздрава и группа МЧС для оказания помощи раненым

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Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает “Коммерсант”.

По словам представителя Кремля, по поручению президента в Белгород для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, в том числе четверо детей.

новости Локтевский



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