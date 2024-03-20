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Владыка Сергий совершил Великое повечерие с чтением канона преподобного Андрея Критского

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Владыка Сергий совершил Великое повечерие с чтением канона преподобного Андрея Критского

1 марта 2023 г. в среду первой седмицы Великого поста Архипастырь совершил Великое повечерие с чтением канона преподобного Андрея Критского в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова г.Барнаула.

Его Высокопреосвященству сослужили Благочинный Барнаульского городского округа протоиерей Андрей Басов,  настоятель храма протоиерей Георгий Крейдун и  клирики Иоанно-Богословского храма.

Разлука с Богом и тоска по Нему; ощущение, что ты беззащитен перед грехом; понимание, что только праведная жизнь и искренняя молитва к Господу может тебя спасти… По Андрею Критскому, у нас есть единственная возможность вернуться в рай и вновь соединиться с Богом — покаяние.

Каждый тропарь завершается псаломским припевом:  «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» . Текст канона пронизан чувством раскаяния за грехи и охватывает события всего Ветхого завета: от грехопадения Адама и Евы до земной жизни Иисуса Христа. Причем ветхозаветные и новозаветные сюжеты преломляются здесь через чувства человека: повествование идет от первого лица.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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Владыка Сергий совершил Великое повечерие с чтением канона преподобного…

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