Вламываться в Россию никогда не имело под собой здравый смысл

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05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на пост в «Твиттере», высмеивающий вторжение Наполеона в Россию в 1812 году. Пишет ИА EADaily.

Маск написал в одной из веток обсуждений:

«Только не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей».



Немецкий блогер Уве Нимайер прокомментировал слова Маска в своём телеграм-канале так:

«Каждые сто лет весь мир объединяется против русских для того, чтобы получить от них “хороших люлечек” и успокоиться ещё на сто лет. Я не знаю, кто автор, но это совершенно правильное утверждение».

Фото: otzyv.ru

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Автор: glavred

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Горняк22