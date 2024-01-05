Вламываться в Россию никогда не имело под собой здравый смысл

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05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на пост в «Твиттере», высмеивающий вторжение Наполеона в Россию в 1812 году. Пишет ИА EADaily.
Маск написал в одной из веток обсуждений:
«Только не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей».
Немецкий блогер Уве Нимайер прокомментировал слова Маска в своём телеграм-канале так:
«Каждые сто лет весь мир объединяется против русских для того, чтобы получить от них “хороших люлечек” и успокоиться ещё на сто лет. Я не знаю, кто автор, но это совершенно правильное утверждение».
Фото: otzyv.ru
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