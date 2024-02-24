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Власьев день: приметы, что можно и нельзя делать 24 февраля

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Власьев день: приметы, что можно и нельзя делать 24 февраля

В народе этот праздник известен как Власьев день или Коровий праздник

Православные 24 февраля вспоминают священномученика Власия, епископа Севастийского. В народе этот праздник известен как Власьев день или Коровий праздник.

В старину в этот день угощали коров, лошадей, овец и других зверей лучшим кормом, который имелся в хозяйстве у семьи. Праздник отмечали широко и массово: варили пиво, приглашали в гости родственников. Не отмечая эту дату, хозяева могли навлечь на свою скотину различные беды.

Что нельзя делать 24 февраля

  • держать скотину голодной — животные начнут болеть;
  • резать корову — к несчастьям и разладам в семье;
  • оставлять открытыми печные трубы — нечисть залетит;
  • скупиться на мясные продукты — ждет бедность;
  • работать по дому, стирать, убирать — к обманам близких людей.

Приметы 24 февраля

  • над луной виден столб — снегопада не будет;
  • деревья в инее — к предстоящим морозам;
  • идет снег — весна уже не за горами, скоро будет тепло;
  • большие сугробы снега — в мае стоит ожидать много зелени;
  • оттепель — больше не будет морозов и сильных холодов, весна пришла.

погода на завтра , погода ростов ,

Взято отсюда

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