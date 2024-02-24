Власьев день: приметы, что можно и нельзя делать 24 февраля

В народе этот праздник известен как Власьев день или Коровий праздник
Православные 24 февраля вспоминают священномученика Власия, епископа Севастийского. В народе этот праздник известен как Власьев день или Коровий праздник.
В старину в этот день угощали коров, лошадей, овец и других зверей лучшим кормом, который имелся в хозяйстве у семьи. Праздник отмечали широко и массово: варили пиво, приглашали в гости родственников. Не отмечая эту дату, хозяева могли навлечь на свою скотину различные беды.
Что нельзя делать 24 февраля
- держать скотину голодной — животные начнут болеть;
- резать корову — к несчастьям и разладам в семье;
- оставлять открытыми печные трубы — нечисть залетит;
- скупиться на мясные продукты — ждет бедность;
- работать по дому, стирать, убирать — к обманам близких людей.
Приметы 24 февраля
- над луной виден столб — снегопада не будет;
- деревья в инее — к предстоящим морозам;
- идет снег — весна уже не за горами, скоро будет тепло;
- большие сугробы снега — в мае стоит ожидать много зелени;
- оттепель — больше не будет морозов и сильных холодов, весна пришла.
погода на завтра , погода ростов ,
Взято отсюда