Власьев день: приметы, что можно и нельзя делать 24 февраля

В народе этот праздник известен как Власьев день или Коровий праздник

Православные 24 февраля вспоминают священномученика Власия, епископа Севастийского. В народе этот праздник известен как Власьев день или Коровий праздник.

В старину в этот день угощали коров, лошадей, овец и других зверей лучшим кормом, который имелся в хозяйстве у семьи. Праздник отмечали широко и массово: варили пиво, приглашали в гости родственников. Не отмечая эту дату, хозяева могли навлечь на свою скотину различные беды.

Что нельзя делать 24 февраля

держать скотину голодной — животные начнут болеть;

резать корову — к несчастьям и разладам в семье;

оставлять открытыми печные трубы — нечисть залетит;

скупиться на мясные продукты — ждет бедность;

работать по дому, стирать, убирать — к обманам близких людей.

Приметы 24 февраля

над луной виден столб — снегопада не будет;

деревья в инее — к предстоящим морозам;

идет снег — весна уже не за горами, скоро будет тепло;

большие сугробы снега — в мае стоит ожидать много зелени;

оттепель — больше не будет морозов и сильных холодов, весна пришла.

погода на завтра , погода ростов ,

Взято отсюда