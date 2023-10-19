Долг. Кошелек Фото: pixabay.com

К 2030 году в случае успешной реализации программы доля жителей региона, находящихся за чертой бедности, должна сократиться до 8,8%

В Алтайском крае утвердили обновленный вариант региональной программы по снижению доли населения с доходами ниже границы бедности. Документ опубликован на официальном портале размещения правовой информации.

Помимо снижения доли населения за чертой бедности, программа также нацелена на обеспечение темпов роста доходов граждан, не уступающих инфляции. В задачи программы также входит развитие систем социальной помощи и социального контракта и организация социальной адаптации малоимущих.

Источник

горняк

горняк онлайн