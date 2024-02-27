Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Особое внимание уделили очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов
Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании обсудил вопрос очистки дорог, тротуаров и межквартальных проездов от снега и наледи, сообщает мэрия.
“В течение этой недели в Барнауле прогнозируются умеренные осадки в виде снега”, – отметили власти.
В условиях снегопада главам районных администраций поручено усилить работу по очистке межквартальных проездов и тротуаров. Также напомнили о продолжении работ по борьбе с гололедом в местах общего пользования.
Особое внимание Вячеслав Франк уделил очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов. Он поручил районным администрациям совместно с управляющими организациями и ТСЖ усилить соответствующую работу.
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