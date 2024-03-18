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Пластиковые окна в Горняке

Власти Барнаула нашли подрядчиков на реконструкцию двух городских парков

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Речь идет об “Изумрудном” и “Юбилейном”

Власти Барнаула нашли подрядчиков на реконструкцию двух городских парков

Проект реконструкции парка “Юбилейный в Барнауле

Определились два подрядчика, которые в 2024 году продолжат ремонт двух парков в Барнауле: “Изумрудного” и “Юбилейного”. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступил комитет по благоустройству краевой столицы.

Как следует из данных, за право заниматься ремонтом “Изумрудного” боролись три компании. В итоге победу одержало ООО “Виарум”, которое выполнит работы за 30 миллионов 60 тысяч рублей. На эти средства подрядчик обязан высадить деревья, а также сделать дорожки для прогулки на территории зеленого комплекса. Кроме того, в этом году в “Изумрудном” построят шахматные площадки. Разместят их рядом со стадионом имени Клевчени. Установят также объекты энергического хозяйства. Это будет пятый и последний этап реновации парка в центре Барнаула.

На ремонт же “Юбилейного” потратят 131,5 миллиона рублей. Это будет третий этап реконструкции общественного пространства. Подрядчику необходимо обустроить зоны для активного отдыха (скейт-парк, роллердром, памп-трек), построить игровые комплексы для детей и спортивные площадки. Также здесь продолжится благоустройство пешеходных дорожек.

За два предыдущих этапа в парке обновили входную группу, обустроили центральную аллею, пешеходные дорожки и велодорожку протяжностью более 3 тыс. метров, смонтировали освещение и видеонаблюдение, высадили новые деревья и кустарники, установили туалетный модуль.

Все работы в обоих парках завершатся осенью этого года. Также в этом году городские власти займутся реконструкцией парка имени Ленина.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
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