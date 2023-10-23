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Власти Барнаула назвали последствия штормового ветра и попросили не выходить из дома

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Специалисты до конца дня уберут упавшие деревья и восстановят электроснабжение

Парк “Изумрудный” / Фото: t.me/vvakaev

В Барнауле городские и аварийные службы устраняют последствия непогоды, разыгравшейся в понедельник, 23 октября, сообщает мэрия.

“Произошел ряд происшествий: падение деревьев, веток деревьев на проезжую часть и придомовые территории, повреждение фасадов домов и ограждений, отключение электроэнергии в пригородных поселках и другие”, – рассказали в мэрии.

Отмечается, что пострадавших нет. Повреждено несколько автомобилей.

Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды. До конца дня уберут упавшие деревья и восстановят электроснабжение.

“Просим барнаульцев по возможности оставаться в непогоду дома и не посещать общественные места, в том числе воздержаться от прогулок по паркам и зеленым зонам”, – обратились в мэрии к жителям.

Барнаульцев в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий просят незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 101.

Напомним, что в связи с непогодой временно закрыт для посещения парк “Изумрудный”.

новости Алтайский

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