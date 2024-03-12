реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Власти Барнаула рассказали, когда и где начнут ремонтировать дороги

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций

Власти Барнаула рассказали, когда и где начнут ремонтировать дороги

Дорожный ремонт / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы ремонта городской улично-дорожной сети, сообщает мэрия.

Глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что окончательный перечень дорог, где проведут ремонт, сформируют “после повторного осмотра улично-дорожной сети и согласования Межведомственной комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог”.

“Работы планируется начать после схода снега, установления благоприятных погодных условий”, – подчеркнул Ведяшкин.

График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях. Кроме того, в ближайшее время с участием “ресурсовиков” проведут совещание по вопросу восстановления проезжих частей и благоустройства территорий, поврежденных при проведении работ в осенне-зимний период.

Франк поручил своевременно довести итоговый график проведения ремонтных работ до жителей. Также поручил держать на особом контроле вопрос восстановления дорог, тротуаров и территорий дворов.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по…

9 и 10 марта 2024 года в Абакане проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа…

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по чир спорту

Спортсменки из Барнаула завоевали шесть медалей на соревнованиях по…

9 и 10 марта 2024 года в Абакане проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа…

Дождался, пока другие гости уснут. Житель Алтая изнасиловал женщину-инвалида 8 марта

Дождался, пока другие гости уснут. Житель Алтая изнасиловал женщину-инвалида…

Мужчину заключили под стражу 12 марта 2024, 13:4888Написать комментарий Житель…

Доллар по 200: как изменится курс рубля после выборов президента России

Доллар по 200: как изменится курс рубля после выборов…

И когда мы ощутим на себе эти изменения 12 марта…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp