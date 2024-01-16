Власти Барнаула уточнили, сколько простоит единственный оставшийся новогодний городок

Снежный городок на улице Мало-Тобольской пока остается открытым

Фото: amic.ru

В Барнауле решение о закрытии новогоднего городка на улице Мало-Тобольской примут позже, исходя из погодных условий, сообщает мэрия.

“Снежный городок на улице Мало-Тобольской пока остается открытым и продолжит радовать горожан”, – рассказали власти.

Кстати, в 2023 году снежный городок на улице Мало-Тобольской начали разбирать 10 февраля, а полностью работы по демонтажу завершили 17 февраля.

Напомним, 16 января открыли движение по площади Сахарова, где располагался самый главный новогодний городок в Барнауле – все конструкции разобрали в течение 14 и 15 января.

Горняк22



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