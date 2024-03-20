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Власти Барнаула дали ответ по ситуации с отстранением непривитого от полиомиелита ребенка от посещения детсада

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Барнаульские власти отреагировали на ситуацию с отстранением непривитого от полиомиелита ребенка от детского садика

Власти Барнаула дали ответ по ситуации с отстранением непривитого от полиомиелита ребенка от посещения детсада

Власти согласились с решением заведующей

Ранее «Комсомолка» писала о ситуации, произошедшей в барнаульском детском саду №101 – непривитого от полиомиелита мальчика отстранили от посещения. Мама ребенка обратилась в редакцию с просьбой придать огласке данный факт, так как она не согласна с решением заведующей.

Муниципальный центр управления Барнаула отреагировал на публикацию и пояснил, что отстранение является правомерным. Как и заведующая детским садом, МЦУ ссылается на требования п. 2516 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», где сказано о том, что ребенка нужно разобщить с вакцинированными детьми, переведя его в другую группу.

– Для ребенка заявителя предлагался вариант разобщения путем перевода в другую группу, получен отказ. По данной причине руководитель вынужден принять решение об отстранении ребенка от посещения детского сада, – сказано в сообщении, – опубликованном в телеграм-канале МЦУ Барнаула.

Мама мальчика Анастасия говорит о том, что она все равно будет добиваться возвращения сына в детский сад:

– Я считаю, что закон на моей стороне, в частности право на получение образования.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

Мать непривитого от полиомиелита ребенка из Барнаула решила добиться права на посещение им детского сада

Взято отсюда
20.03.2024

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