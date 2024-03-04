Индустриальный район Барнаула скоро прирастет еще одной школой. Образовательный объект, рассчитанный на 550 мест, распахнет свои двери до конца этого года

Мэр Барнаула, председатель городской Думы, глава Индустриального района, а также руководители профильных ведомств побывали на площадке строящейся школы в квартале 2011. Совместно с подрядчиком они осмотрели объект, оценили темпы работ.

Сейчас строители возводят стены второго и третьего этажей будущей школы, на первом – устанавливают пластиковые окна и прокладывают электропроводку. Параллельно ведется монтаж коммуникаций в подвале и индивидуальном тепловом пункте, устройство наружных сетей теплоснабжения и трубопроводов водоснабжения. В целом, отметил глава Барнаула, объект готов на 40%.

“Школа эта на 550 мест. В декабре текущего года мы планируем ее ввести. Сам по себе район Индустриальный – это большой район, громадный. 247 тысяч сегодня здесь проживает в целом в районе. Район развивается. И за последние пять лет мы построили четыре школы, один пристрой. Совокупно нам это дает почти 3 тысячи мест”, – говорит глава Барнаула Вячеслав Франк.

С сентября начнут комплектовать штат новой школы. Педагоги будут работать в условиях, отвечающих всем требованиям новых федеральных стандартов. По последнему слову техники оснастят лаборатории школы, а также классы биологии, химии и физики. Современными тренажерами удивит спортивный зал.

“Донести знания до школьника только имея парту, собственный багаж знаний и какие-то иллюстрированные материалы, это одно, другое дело, когда у тебя есть оборудованные специальные кабинеты и, конечно же, педагоги. Абсолютно точно уверена, что педагоги, которые сегодня придут в школу, они нацелены на то, что будут такие оборудованные кабинеты. Абсолютно уверена, что кадровый состав школы на много процентов будет молодым”, – говорит председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич.

Объект планируют сдать до конца этого года. Как только завершится строительство, по заявлению родителей начнут зачислять детей в школу.

Добавим, что возведение социального объекта по адресу Взлетная, 56 стало возможным благодаря реализации регионального проекта “Современная школа”.

Общая стоимость проекта – 908 млн рублей. Больше половины – средства краевого бюджета.

Взято отсюда