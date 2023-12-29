Батарея. Тепло. Отопление Фото: Анна Меньшикова

Представители администрации Индустриального района уже побывали на месте, в причинах коммунальной аварии еще предстоит разобраться

После видеообращения жителя Алтайского края Олега М. к губернатору региона Виктору Томенко по поводу коммунальной аварии в собственном жилье и подтопления нескольких соседних квартир в ситуацию вмешались власти Барнаула. В случае необходимости мужчине обещают оказать материальную помощь.

Как сообщили “Толку” в мэрии Барнаула, 29 декабря специалисты Индустриального района совместно с представителями специализированной организации “Спецсервис” и управляющей компании “Маяк” посетили квартиру, где произошла коммунальная авария.

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