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Власти Барнаула окажут помощь участнику СВО, затопившему несколько квартир

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Власти Барнаула окажут помощь участнику СВО, затопившему несколько квартир

Батарея. Тепло. Отопление Фото: Анна Меньшикова

Представители администрации Индустриального района уже побывали на месте, в причинах коммунальной аварии еще предстоит разобраться

После видеообращения жителя Алтайского края Олега М. к губернатору региона Виктору Томенко по поводу коммунальной аварии в собственном жилье и подтопления нескольких соседних квартир в ситуацию вмешались власти Барнаула. В случае необходимости мужчине обещают оказать материальную помощь.

Как сообщили “Толку” в мэрии Барнаула, 29 декабря специалисты Индустриального района совместно с представителями специализированной организации “Спецсервис” и управляющей компании “Маяк” посетили квартиру, где произошла коммунальная авария.

Взято отсюда

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