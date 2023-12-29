Власти Барнаула окажут помощь участнику СВО, затопившему несколько квартир

Фото: Анна Меньшикова

Представители администрации Индустриального района уже побывали на месте, в причинах коммунальной аварии еще предстоит разобраться

После видеообращения жителя Алтайского края Олега М. к губернатору региона Виктору Томенко по поводу коммунальной аварии в собственном жилье и подтопления нескольких соседних квартир в ситуацию вмешались власти Барнаула. В случае необходимости мужчине обещают оказать материальную помощь.

Как сообщили “Толку” в мэрии Барнаула, 29 декабря специалисты Индустриального района совместно с представителями специализированной организации “Спецсервис” и управляющей компании “Маяк” посетили квартиру, где произошла коммунальная авария.

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В настоящее время устанавливается причина возникновения аварийной ситуации.

В мэрии Барнаула добавили, что в случае необходимости администрация Индустриального района направит письмо в городскую комиссию по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции.

На данный момент известно, что сосед этажом ниже предъявил к Олегу М. требования в части возмещения материального вреда в размере 45 тысяч рублей.

Требования собственников других пострадавших квартир пока неизвестны.

Взято отсюда.

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