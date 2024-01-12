Власти Барнаула подготовили участок земли под строительство новой поликлиники

Здание амбулатории появится на окраине Барнаула в новом квартале новостроек Индустриального района. Власти города подготовили участок, аренду которого продадут с аукциона в конце января текущего года

Участок под строительство новой поликлиники находится в квартале Nord, на улице Солнечная Поляна, 96. Его площадь составляет 3,7 тыс. кв. метров. Согласно предварительно разработанному проекту планировки на этой территории планируют посадить здание медицинского учреждения на 300 посещений. Но это – в перспективе, а сейчас идет сбор заявок на участие в электронном аукционе на право арендовать землю под строительство данной амбулатории. Итоги торгов подведут не раньше конца января этого года.

Рядом с домом 10 января, 7:27 Алтайские застройщики загружают рынок малогабаритными квартирами

В Алтайском крае почти 80% квартир в новостройках приходятся на одно- и двухкомнатные – таковы условия для строительства

Надел готовы отдать в аренду на 4 года и 10 месяцев. Начальную ставку годовой аренды оценили в 7,6 млн рублей с шагом аукциона в 228,7 тыс. рублей. При этом, потенциальные участники должны внести задаток в размере чуть более 3,8 млн рублей. Конкурсная комиссия будет собирать заявки от претендентов до 25 января. Сами торги пройдут 29 января.

Участок находится в муниципальной собственности. На аукцион его выставил комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула. Соответствующее постановление вице-мэр Андрей Федоров подписал еще в июле прошлого года. Надел начали готовить к торгам.

В итоге сбор заявок стартовал только в первый день 2024 года. Из аукционной документации известно, что участок находится на границе большого квартала новостроек Nord, который возвела компания “Профресурс” (“Селф”).

Предполагается, что здание поликлиники построят рядом с 18-этажным многоквартирным домом на улице Солнечная Поляна, 94, к. 2. Именно с ним граничит надел прямоугольной формы. В настоящее время участок пустует, если не считать стихийную парковку, которая здесь образовалась.

Учитывая, что участок вымежеван в гуще застройки постоянно развивающегося района города, проблем с подключением к инженерным коммуникациям нет. О чем свидетельствуют и положительные ответы ресурсоснабжающих организаций в адрес профильного комитета.

Многообещающий проект Проект квартала “Nord” Фото: “Архи Групп”

Ранее “Толк” писал , что еще до застройки квартала был разработан проект планировки освоения территории, ограниченной Павловским трактом, проездом Северным Власихинским, улицами Взлетной и Солнечная Поляна.

10 января, 6:23 В спальном районе Барнаула строят торговую галерею с ресторанами и офисами

В Индустриальном районе Барнаула достраивают ТЦ, ориентированный преимущественно на жителей новых кварталов в районе Павловского тракта, а также улиц Попова и Власихинской

Помимо многоэтажек и коммунальных сооружений, в него вошло амбулаторно-поликлиническое учреждение на 300 посещений в смену. Для этого на участке №96 на улице Солнечная Поляна запроектировали двухэтажное здание. Однако каким именно оно будет в реальности, станет ясно, когда будет разработан и представлен эскизный проект объекта.

Кроме того, в проект планировки вошло здание средней школы с масштабным спортивным ядром. Для нее зарезервирован участок площадью 27,2 тыс. кв. метров, раскинувшийся по соседству, – на улице Взлетной, 60.

В проекте планировки на этом месте размещено четырехэтажное здание школы на 550 учащихся. На ее территории хотят обустроить спортивное ядро, предполагающее площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом, хоккеем, бегом, а также для озеленения. Кстати, проект для здания средней школы готов и даже прошел госэкспертизу, еще летом прошлого года рассказали “Толку” разработчики из института “Алтайгражданпроект”.

Детсад и его перспективы 09 января, 7:02 Офис с аттиком и “пупырьком” будут строить в историческом центре Барнаула

Историческая ул. Гоголя в Барнауле преображается. На этот раз инвестор решил вложиться в строительство трехэтажного краснокирпичного офисного здания

А вот судьба детского сада, заложенного в проект планировки, пока неясна. Его хотели возвести на участке площадью 10,7 тыс. кв. метров в самой гуще новостроек – на улице Солнечная Поляна, 92. Планировалось, что это будет двухэтажное здание на 280 мест. Земля находится в частных руках. Как ранее писал “Толк“, согласно выписке из Единого госреестра недвижимости, летом его выкупило некое физическое лицо.

Между тем участок имеет большой список разрешенных видов использования. В их числе здания для медицинских, образовательных, спортивных, развлекательных организаций и т. д. Однако первое место в списке, прикрепленном к Публичной кадастровой карте, занимают многоквартирные дома высотой в 9 и более этажей.

В заключение напомним, что рядом с вышеобозначенным кварталом уже строят среднюю образовательную школу. Трехэтажное здание возводят на улице Взлетной, 56. А в квартале 2032 запроектировали частную поликлинику для взрослых , рассчитанную на 200 посещений. Проект представили осенью прошлого года.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , лента новостей республики алтай ,