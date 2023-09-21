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Власти Барнаула рассказали о борьбе со стихийными свалками в городе - ГОРНЯК22
21.09.2023

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Власти Барнаула рассказали о борьбе со стихийными свалками в городе

ГОРНЯК2201 mins

Несанкционированная свалка на проспекте Энергетиков в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Статус муниципальной земли не ограждает пустующие участки в черте краевой столицы от стихийных свалок. О том, как с ними борются власти, “Толку” рассказали в администрации Барнаула

Несмотря на регулярную уборку территорий, вопрос незаконных свалок в краевой столице стоит остро. Зачастую их организуют недобросовестные компании и простые горожане. Между тем штрафы за такое отношение к экологии доходят до 250 тысяч рублей. Но привлечь к ответственности виновных могут только правоохранительные органы. Тем временем власти не сидят на месте, часто в прямом смысле этого слова. Какие меры принимаются на муниципальном уровне, читайте в нашем материале.

Земля и мусор

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