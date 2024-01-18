Власти Барнаула забирают у людей земли в центре города: где на этот раз

Дома по адресам признаны аварийными, хотя жильцы не согласны

Мэрия Барнаула приватизирует землю по трем адресам в центре города, а вместе с ней и дома. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на правовой портал мэрии.

Речь идет об адресах: Песчаная, 106а, Льва Толстого,14 и Максима Горького, 66. Все дома признаны аварийными.

— Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Максима Горького, 66 земельный участок из земель населенных пунктов <…>для муниципальных нужд, — говорится в одном из постановлений.

Кроме того, в документе указана и причина изъятия.

— В связи с неосуществлением собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, его сноса в установленный срок.

Однако еще в 2022-м году жители дома на Песчаной протестовали насчет сноса. Так, в паблике Barnaul22 «Вконтакте» одна из жительниц писала:

— Мы подумали, что все снесут через 5–7 лет, а там и видно будет. Но неожиданно в этом месяце всем пришли «письма счастья». В них написано, что нам необходимо съехать в кратчайшие сроки из-за внезапной угрозы обрушения. Но мы, жители, уверены: у нас все хорошо. В нашем доме 8 квартир. Дом находится в самом центре города и, мы думаем, это причина его «аварийности».

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18.01.2024