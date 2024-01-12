Собака. Бездомные собаки Фото: pixabay.com

В прошлом году на отлов животных в Бийске выделили чуть более 2 млн рублей. Тогда цена отловленного животного составила 2,7 тысячи рублей

В Бийске опубликовали тендер на отлов бездомных собак. Администрация города готова заплатить за это 2,6 млн рублей в период до 30 ноября, сообщает “Бийский рабочий”.

Согласно условиям исполнитель должен будет отлавливать животное в течение одного дня с момента получения заявки администрации. Кроме того, выделенные деньги выделены в том числе и на содержание и возврат безнадзорных собак на прежние места обитания.

Ранее сообщалось, что в Барнауле проводят рейды по отлову собак. В декабре отловили пять животных, а с начала 2023 года – 70 собак.

Взято отсюда