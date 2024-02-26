Трудовая книжка Фото: "Толк"

По состоянию на 1 декабря 2023 года численность официально зарегистрированных безработных составила 9,7 тысячи человек, или 0,8%

В Алтайском крае на 1 февраля официально зарегистрировано 11 тысяч безработных граждан, или 0,9 % от численности рабочей силы, говорится на портале краевого управления по труду.

Потребность в кадрах составила 23 тысячи вакансий, на 10 вакантных рабочих мест приходится пять незанятых граждан.

“В целях поиска подходящей работы в органы службы занятости в январе 2024 года обратились 2,4 тысячи человек. За этот же период трудоустроены 787 человек, в том числе оформили самозанятость два безработных гражданина”, – отметили в ведомстве.

Выше всего безработица в Крутихинском (5,81%), Баевском (5,43%) и Родинском районах (4,67%). Ниже всего в Алейске, Барнауле и Бийске – показатель составляет 0,04%, 0,18% и 0,19% соответственно.

На февраль 2023 года численность официально зарегистрированных безработных составляла 12,7 тысячи человек, или 1,1%.

Ранее Алтайский край по итогам 2023 года набрал 45,139 балла и занял 69-е место в рейтинге по качеству жизни.

Взято отсюда