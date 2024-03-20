Армия России Фото: vk.com/mil

Помимо ограничения на въезд, жителям некоторых населенных пунктов региона будут давать бесплатные продуктовые наборы. Также их освободят от оплаты ЖКХ за март

В некоторые села Белгородской области с 20 марта будет запрещен въезд. Такое решение приняли из-за обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, на въезде в Козинку, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевку-первую, Новостроевку-вторую и город Грайворон будут поставлены блокпосты.

“Будет определен порядок посещения своих жилых домов… Мы будем обеспечивать безопасный проход до места расположения дома и в обратном порядке, когда не будет обстрелов”, – добавил Гладков.

Кроме того, жителям названных населенных пунктов, а также жителям Сподарюшино, Горьковского, Мокрой Орловки, Пороза, Дроновки, Луговки, Масычево, Заречья-первого и Заречья-второго будут выдавать бесплатные продуктовые наборы. Власти региона начнут делать это с 21 марта.

Также жителей некоторых из этих населенных пунктов освободят от оплаты ЖКХ за март.

Напомним, что из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области вывезут порядка 9 тысяч детей. Их перевезут в другие города. Так, 22 марта 1,2 тысячи детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу.

Взято отсюда