Дом по улице Партизанской, 70б Фото: Виталий Барабаш/"Толк"
Жильцы опасного дома в сопровождении полиции могут вернуться за своими вещами. Власти опубликовали график доступа в квартиры
В Барнауле ограничили доступ в дом по улице Партизанской, 70б, где треснули стены. Об этом утром 17 января сообщили в администрации города.
16 января из дома выехали последние жильцы.
“С сегодняшнего дня в сопровождении сотрудников полиции, спасателей и специалистов администрации Центрального района жильцы могут взять необходимые личные вещи”, – заявили в мэрии.
Жильцы могут зайти за вещами с 17 до 21 января включительно с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00.
Напомним, что 15 января в администрацию Центрального района поступила информация об образовании трещин в строительных конструкциях двухэтажки. Здание 1957 года постройки не признано аварийным, но после экспертной оценки стало ясно, что пребывание в здании опасно для жизни. На базе школы №1 развернут пункт временного размещения.
Всего в доме 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Все квартиры находятся в частной собственности.
Взято отсюда