Дом по улице Партизанской, 70б Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Жильцы опасного дома в сопровождении полиции могут вернуться за своими вещами. Власти опубликовали график доступа в квартиры

В Барнауле ограничили доступ в дом по улице Партизанской, 70б, где треснули стены. Об этом утром 17 января сообщили в администрации города.

16 января из дома выехали последние жильцы.

“С сегодняшнего дня в сопровождении сотрудников полиции, спасателей и специалистов администрации Центрального района жильцы могут взять необходимые личные вещи”, – заявили в мэрии.

Жильцы могут зайти за вещами с 17 до 21 января включительно с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00.

Напомним, что 15 января в администрацию Центрального района поступила информация об образовании трещин в строительных конструкциях двухэтажки. Здание 1957 года постройки не признано аварийным, но после экспертной оценки стало ясно, что пребывание в здании опасно для жизни. На базе школы №1 развернут пункт временного размещения.

Всего в доме 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Все квартиры находятся в частной собственности.

Взято отсюда