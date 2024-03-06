Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы в Камне-на-Оби

Информация распространялась в социальных сетях и мессенджерах

Школьная доска / Фото: pxhere.com

Власти Алтайского края опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы в Камне-на-Оби. О фейках сообщили в краевом правительстве.

Информация о подготовке нападений появилась в социальных сетях и мессенджерах в среду. Региональные власти заявили, что сообщения ложные и появляются в разных регионах страны.

“Все это элементы гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны. Их задача – сеять панику, наводить страх на людей – и на детей, и на родителей. Тексты сообщений, как и в прошлый раз, практически идентичны по всей стране”, – говорится в сообщении властей региона.

Правоохранительные органы проверяют информацию, распространителей ищут.

город Горняк



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