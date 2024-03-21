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Власти подали в суд на известного барнаульского ресторатора

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Власти подали в суд на известного барнаульского ресторатора

Интернациональная, 47 Фото: Ярослав Жоган

Поводом для подачи судебного иска стали рекламные конструкции, размещенные на здании, где располагается ресторан Михаила Хмелинина

Администрация Центрального района Барнаула обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском против известного шеф-повара и ресторатора Михаила Хмелинина. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

Власти требуют от шеф-повара убрать с фасада дома, расположенного по адресу: Интернациональная, 47, “самовольно размещенные рекламные конструкции”.

Если суд встанет на сторону администрации, то после вступления решения в силу за каждую неделю промедления в устранении рекламы предприниматель должен будет выплачивать компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Что за конструкции требуют убрать от Хмелинина, в материалах иска не сказано. Однако в здании находится ресторан предпринимателя Onni, достаточно массивная вывеска которого расположена на входе.

Взято отсюда

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